Codemasters (depuis peu propriété d’Electronic Arts) est passé maitre dans la simulation automobile pure et dure. Le studio britannique vient de dévoiler Racing Master, un nouveau jeu de course développé en collaboration avec NetEase (spécialiste du jeu sur mobile). Racing Master est développé à partir du moteur Unreal Engine, ce qui explique sans aucun doute que le premier trailer en jette littéralement plein la vue. La tenue de route des véhicules devrait être assez réaliste, même si la configuration des courses ou les options de customisation semblent plutôt lorgner vers l’arcade (et le free-to-play bien juteux…).



A noter que le jeu ne devrait pas inclure de contrôles aux manettes, tout au moins au lancement. Un beta-test du jeu est prévu ce mois-ci aux Etats-Unis et aux Canada, ce qu signifie que le lancement à l’international n’est vraisemblablement pas pour tout de suite.