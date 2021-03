iOS 14.5 : Apple Plans afficherait l'affluence des points d'intérêt

Apple Plans devrait s’inspirer de Google Maps avec iOS 14.5 et la possibilité d’afficher l’affluence des points d’intérêt. Des tests semblent en cours avec la bêta actuellement disponible pour les développeurs et testeurs publics.

Apple a ajouté du texte dans sa section de confidentialité pour son application de cartographie. Voici le nouveau paragraphe pour l’affluence des points d’intérêt dans Apple Plans :

Lorsque vous êtes en déplacement (par exemple, en marchant ou en conduisant), votre iPhone envoie périodiquement à Apple des données GPS, des informations sur la vitesse de déplacement et la pression barométrique, sous une forme anonyme et chiffrée, afin d’enrichir les bases de données de trafic routier et de correction atmosphérique alimentées par la foule. En outre, lorsque vous ouvrez une application à proximité d’un point d’intérêt (par exemple, un commerce ou un parc), votre iPhone envoie des données de localisation sous une forme anonyme et chiffrée à Apple, qu’Apple peut agréger et indiquer aux utilisateurs si ce point d’intérêt est ouvert et s’il est occupé.