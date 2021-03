Des utilisateurs qui ont un iPhone 12 évoquent déjà une décoloration du smartphone, alors que celui date de quelques mois seulement. Cela concerne les iPhone 12 et iPhone 12 mini qui ont de l’aluminium. Les modèles Pro sont en acier inoxydable, pour comparaison.

Déjà une décoloration pour l’iPhone 12

Svetapple explique avoir acheté un iPhone 12 rouge en novembre et il y a déjà une décoloration. Le smartphone, utilisé pour le travail, est dans une coque de protection depuis le départ. Et pourtant, la tranche se décolore avec un coloris qui fait plus orange qu’autre chose. C’est du moins le cas sur la tranche près du bloc photo. Les autres parties sont toujours rouges (pour l’instant du moins).

L’iPhone 12 n’est pas le seul smartphone à avoir ce problème. En effet, des utilisateurs avec un iPhone 11 se sont plaints sur les forums d’Apple du même phénomène. Il y a également des cas pour l’iPhone SE (2020). Cela semble des cas spécifiques, sachant que tout semble bien se passer pour la majorité des utilisateurs.

Naturellement, certains diront que contacter Apple pour ce problème de décoloration est la meilleure solution. C’est effectivement le cas (surtout que l’iPhone 12 a quelques mois). Mais des personnes qui ont justement contacté le fabricant disent avoir reçu une réponse négative pour un remplacement du smartphone. La raison ? Il s’agit d’un défaut cosmétique qui ne dérange en rien l’usage du téléphone. C’est du moins la réponse d’Apple.