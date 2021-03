Lorsque l’on parle de wearable (objets connectés à porter sur soi), il y a Apple et les autres. IDC a fait ses petits calculs qui confirment la cruelle réalité : lors du Q4 2020, les ventes de wearable d’Apple (Apple Watch, AirPods) ont atteint les 55,6 millions d’unités, en progression de 27,2% par rapport au Q4 2019 (43,7 millions). Les concurrents sont loin, très loin derrière : sur la même période, Xiaomi a écoulé 13,5 millions d’appareils, Samsung 13 millions et Huawei 10,2 millions.

Malgré cette domination sans partage, la part de marché d’Apple stagne à 36,2%, ce qui reste toujours mieux que la baisse constatée chez ses principaux concurrents. Si Apple ne gagne pas de Pdm, c’est en grande partie à cause de la progression fulgurante du fabricant indien BoAt, qui se classe en cinquième position et voit ses ventes progresser de 470,1% sur un an (pour 5,4 millions d’appareils écoulés) ! Gageons que l’arrivée prochaine des AirTags devrait encore accroitre la position de leader d’Apple sur ce marché…