Apple compte proposer une meilleure expérience pour la découverte de ses services en passant par les tags NFC dans les Apple Store. La bêta d’iOS 14.5 révèle qu’Apple compte proposer des notifications personnalisées.

Plus d’informations sur les services avec l’iPhone et les tags NFC

En l’état, les tags NFC dans les Apple Store redirigent l’utilisateur vers tel ou tel service. S’il approche son iPhone près d’un tag NFC vantant Apple Arcade par exemple, l’utilisateur est redirigé vers l’App Store. C’est l’application Musique pour Apple Music et l’application Apple TV pour Apple TV+. Il y aura davantage d’informations à l’avenir.

Comme on peut le voir si l’image ci-dessus (qui est un concept basé sur le code d’iOS 14.5), des données supplémentaires vont s’afficher à l’écran. Pour Apple Arcade par exemple, Apple mettra en avant un jeu avec une image, une description et un bouton pour le télécharger. Ce sera un film ou une série pour Apple TV+. Et pour Apple Music, les utilisateurs verront une musique ou une playlist.

9to5Mac, qui a fouillé dans le code de la bêta d’iOS 14.5, explique que le nouveau système pour les tags NFC sait détecter si l’utilisateur est abonné à un service. Si ce n’est pas le cas, alors l’utilisateur pourra s’abonner à un service ou prendre le pack Apple One.

Apple ne communique pas pour l’instant sur l’enrichissement des informations de ses services sur l’iPhone avec iOS 14.5 et les tags NFC. Il faudra attendre avant de savoir si ce sera prêt quand iOS 14.5 arrivera en version finale (au début du printemps) ou si ce sera pour plus tard.