Wolfwalkers de Tomm Moore et Ross Stewart, et USS Greyhound de Tom Hanks sont donc nominés pour les prochains Oscars. Si le film de Hanks concoure dans la catégorie technique (et moins prestigieuse) du meilleur mixage sonore, Wolwalkers est en lice pour l’Oscar du meilleur film d’animation de 2020, ce qui n’est tout de même pas rien. Cette grande première pour Apple a poussé les patrons du contenu Apple TV+, Zack Van Amburg et Jamie Erlicht, à sortir du bois. Les deux dirigeants se sont fendus d’un message de félicitations (voire d’auto félicitations) destiné aux équipes de ces deux films :

Zack Van Amburg : « Rien n’est plus excitant que de voir ces films uniques et significatifs résonner à la fois auprès des critiques et du public du monde entier. Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous construisons chez Apple, et de voir ces films célébrés de cette manière – et dans un si court espace de temps – nous sommes honorés et reconnaissants pour les artistes et cinéastes qui se sont associés à nous. »

Jamie Erlicht : « Nous sommes honorés de la reconnaissance par l’Académie de« Wolfwalkers »et« Greyhound ». Nous tenons à féliciter les cinéastes, les acteurs et les équipes qui ont porté ces brillantes histoires à l’écran, ainsi que tous ceux qui ont défendu ces films dans le monde entier. Nous sommes ravis de continuer à partager les récits exceptionnels des visionnaires les plus créatifs de l’année, à venir et au-delà. »

On notera qu’à l’instar de Ted Lasso du côté des séries, Wolfwalkers accumule les nominations, ce qui semble assez logique au vu des excellentes critiques reçues par le métrage. Le film a déjà remporté un prix AFI FEST et a été élu meilleur film d’animation par plusieurs groupes de critiques américains, notamment par la Los Angeles Film Critics Association, le New York Film Critics Circle, le Dublin Critics Circle, la Chicago Film Critics Association, la San Diego Film Critics Society , l’Alliance of Women Film Journalists, etc. Wolfwalkers a aussi été nommé aux BAFTA, aux Golden Globe (où il a « perdu » face à Souls de Pixar) et aux Annie Awards où il récolte 10 nominations, à égalité avec Souls.