FaceTime : de plus en plus de spam pour les appels en groupe

De plus en plus d’utilisateurs se plaignent du spam pour les appels en groupe sur FaceTime. Ils reçoivent régulièrement des appels de personnes qu’ils ne connaissent pas, et ce à plusieurs reprises dans la journée.

Du spam en pagaille pour les appels en groupe sur FaceTime

Le spam pour les appels de groupe sur FaceTime est simple à mettre en place. Des personnes qui cherchent à faire une blague (ou tout simplement agacer) mettent la main sur des numéros de téléphone et font un appel de groupe. Une conversation FaceTime peut contenir 32 participants. L’auteur de l’appel contacte donc 31 personnes d’un coup. Il va recommencer plusieurs fois dans la journée, voire dans la nuit, pour agacer les 31 personnes.

Certains ignorent les appels, d’autres répondent. Ceux qui répondent raccrochent immédiatement, étant donné qu’ils ne connaissent pas la personne. Mais cette dernière n’a pas dit son dernier mot et effectue un nouvel appel dans la foulée, et ce à plusieurs reprises. Des utilisateurs se plaignent sur les forums d’Apple et ailleurs.

La solution la plus logique pour mettre fin au spam sur FaceTime serait d’avoir une option qui accepte uniquement les appels (de groupe) de ses contacts. Mais Apple ne propose pas une telle option. C’est à se demander pourquoi d’ailleurs.

Ce problème n’est en tout cas pas de nouveau. Les premiers utilisateurs ont commencé à se plaindre sur les forums d’Apple il y a un an maintenant. C’est toujours d’actualité aujourd’hui, avec de plus en plus de témoignages. Cela va-t-il pousser Apple à mettre un réglage avec une future mise à jour d’iOS ?