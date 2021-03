Apple annonce que son application Plans recense désormais les centres de vaccination en rapport avec le Covid-19. C’est seulement le cas aux États-Unis. Apple ne dit pas si ce service sera disponible dans d’autres pays à l’avenir.

Les centres de vaccination arrivent dans Apple Plans

Apple Plans s’appuie sur la base de données de VaccineFinder, créée par l’hôpital pour enfants de Boston, pour lister les centres de vaccination. Les utilisateurs n’ont qu’à faire une recherche pour trouver les lieux les plus proches de là où ils se trouvent. Il est également possible de faire une requête à l’aide de Siri : « Dis Siri, où puis-je obtenir un vaccin contre le Covid-19 ? ».

La carte de chaque site de vaccination comprend les heures d’ouverture, l’adresse, le numéro de téléphone et un lien vers un site Internet. Celui-ci permet d’en savoir plus sur les vaccins disponibles et prendre rendez-vous. Le déploiement initial comprend plus de 20 000 emplacements et Apple ajoutera d’autres sites dans les semaines à venir.

Cette nouveauté n’est donc pas encore disponible en France. En revanche, nous avons depuis un an les centres de dépistage du Covid-19 listés dans l’application Apple Plans. C’est aussi le cas en Australie, au Canada, en Allemagne, au Japon, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, à Singapour, à Taïwan, en Thaïlande et aux États-Unis.