Une référence à un iMac ARM (Apple Silicon) a fait son apparition dans un rapport de crash d’une application à l’aide de Xcode. Cet ordinateur n’existe pas dans le commerce à ce jour. Mais c’est évident qu’Apple prépare une telle machine pour un avenir proche.

Apparition d’un iMac ARM (Apple Silicon) avec Xcode

Un certain iMac ARM (Apple Silicon) sous macOS 11.2.1 a tenté d’utiliser l’application DaftCloud et celle-ci a planté. Le développeur a donc reçu un rapport de crash qui lui permet de voir ce qui cloche à l’aide de Xcode. L’élément intéressant ici est la ligne « Device : iMac » et « Code Type : ARM-64 (Native ) ». Il faut comprendre qu’un iMac avec une architecture ARM64 (celle des puces Apple Silicon) a été utilisé.

Un ingénieur d’Apple teste probablement plusieurs applications sur un prototype d’iMac ARM (Apple Silicon) pour voir si tout fonctionne bien et si certaines applications plantent. Cette pratique est courante. Les ingénieurs testent toujours des applications tierces pour voir ce qui coince et ainsi faire des ajustements si c’est nécessaire avant la commercialisation du produit.

Il y a déjà eu plusieurs fuites au sujet du prochain iMac. En plus d’abandonner les processeurs Intel pour basculer sur Apple Silicon, l’ordinateur tout-en-un changerait de design pour se rapprocherait de celui du Pro Display XDR d’Apple. Ce serait le premier changement de design depuis plusieurs années maintenant. Aussi, il se murmure qu’Apple proposerait les mêmes coloris que ceux de l’iPad Air 4.