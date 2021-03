Il y a eu un nombre important de malwares visant les Mac en 2020, au point d’avoir une hausse significative de 1 092% sur un an ! Selon Atlas VPN, il y a eu 56 556 malwares pour macOS qui ont circulé en 2019. Ce fut 674 273 en 2020.

Beaucoup de malwares sur Mac en 2020

Un élément intéressant est qu’il y a eu des chutes dans le nombre de malwares selon les années, avant que cela remonte. Voici le détail de nouveaux malwares pour macOS depuis 2012 :

691 nouveaux malwares en 2012

1 167 nouveaux malwares en 2013

1 405 nouveaux malwares en 2014

32 711 nouveaux malwares en 2015

5 208 nouveaux malwares en 2016

28 949 nouveaux malwares en 2017

92 570 nouveaux malwares en 2018

56 556 nouveaux malwares en 2019

674 273 nouveaux malwares en 2020

2 474 nouveaux malwares en 2021 (pour l’instant)

C’est bien pire sur Windows

Certains noteront que cela représente beaucoup de nouveaux malwares sur Mac en 2020 et c’est effectivement le cas. Mais qu’en est-il par rapport à Windows ? Ce ne n’est pas grand-chose. En effet, les hackers ont conçu 91,05 millions de nouveaux malwares en 2020 pour Windows. Cela représente 249 452 menaces par jour en moyenne. C’est 1 847 menaces en moyenne sur macOS.

Le fait que les hackers visent en priorité Windows est tout sauf une surprise. C’est le système d’exploitation le plus utilisé au monde. Plus d’utilisateurs = plus de dégâts potentiels. Et les hackers le savent très bien.