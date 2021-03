WhatsApp abandonne le support de l'iPhone 4S et d'iOS 9

WhatsApp a été mis à jour en version 2.21.50 avec la fin du support d’iOS 9 et donc de l’iPhone 4S. Ceux qui ont ce modèle d’iPhone sont dans l’incapacité d’utiliser l’application de messagerie, puisqu’elle requiert iOS 10 désormais.

L’iPhone 4S ne peut pas passer sur iOS 10 (sa dernière mise à jour est iOS 9.3.6), d’où le blocage avec WhatsApp.

WhatsApp Messenger for iOS 2.21.50 is available now on the App Store.

• It drops the iOS 9 support.

• The new archive is not available yet. https://t.co/cFKMpctZRH

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 15, 2021