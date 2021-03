Attention, les grosses pinces sont de rigueur. Une vidéo TikTok fait un certain buzz depuis quelques heures : on y voit l’ex-employée d’un Apple Store (ou se désignant comme telle) affirmer que le SAV d’Apple applique une règle « secrète » consistant à accorder de petites faveurs aux clients les plus sympas, voire des « cadeaux » un peu plus consistants pour les clients à l’attitude franchement exceptionnelle.

Les clients carrément odieux (cela existe) auraient droit quant à eux au SAV « standard » : « Donc la première chose : clients impolis, comme certains psychopathes que nous recevons en boutique, si vous êtes impolis avec les membres du Genius Bar ou le personnel d’entretien, votre problème sera résolu la plupart du temps – cependant vous allez devoir payer pour cela ».

Et de citer l’exemple de clients particulièrement cools qui auraient eu droit au remplacement gratuit d’un appareil endommagé par une immersion prolongée. Le témoignage de l’ex-employée a suscité un flot de commentaires, certains hurlant au BS, d’autres affirmant avoir déjà constaté ce genre de « petits cadeaux » dans un Apple Store, ou faisant remarquer que ces petites attentions sont communes à d’autres marques et relèvent parfois du libre choix de l’employé.

Après tout, les salariés du SAV sont parfois confrontés à des clients insupportables et parfois aussi heureusement à des clients particulièrement aimables. La tentation doit être alors grande de se montrer plus « sympa » envers les clients qui illuminent votre journée…