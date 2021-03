Apple dévoile ses données de 2020 pour la diversité des employés

Apple fait un nouveau point pour ce qui est de la diversité de ses employés en 2020 au sein de son entreprise. C’est la première fois qu’Apple partage de nouvelles données depuis 2018.

Le point sur la diversité des employés chez Apple en 2020

Les données d’Apple sur la diversité des employés détaillent les pourcentages selon les différentes races, ethnies et sexes au sein de l’entreprise. De telles informations peuvent surprendre en France (ou en Europe de manière générale), mais il faut savoir que c’est courant aux États-Unis. Cela explique la disponibilité publique.

Ainsi, 66% des employés chez Apple en 2020 étaient des hommes et 34% étaient des femmes. C’est en légère progression par rapport à 2019 (et 2018 d’ailleurs) où c’était respectivement 67% et 33%. Dans le détail, 27% des employés sont asiatiques, 9% sont noirs, 14% sont hispaniques, 1% sont indigènes, 3% sont multiraciaux et 47% sont blancs.

Selon Apple, le nombre d’employés asiatiques a augmenté de 4 points depuis 2018. C’est stable pour les autres. La seule baisse constatée concerne les blancs qui étaient à 50% il y a deux ans et à 48% en 2019.

Aussi, Apple fait savoir que 42% des nouveaux recrutements dans les Apple Store sont des femmes et que, depuis janvier 2019, 49% des postes de direction dans ce secteur ont été occupés par des femmes. Enfin, le fabricant indique que les membres des communautés sous-représentées occupent plus de 60% des emplois actuels dans les Apple Store et 50% des postes de direction dans la vente au détail.