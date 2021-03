Le casque AR/VR d'Apple analyserait les mouvements des yeux

Le futur casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle d’Apple proposerait un suivi des mouvements des yeux, selon Ming-Chi Kuo. L’analyste continue sur sa lancée pour dévoiler des détails sur ce produit.

Voici comment Kuo explique le suivi :

Le système de suivi des mouvements des yeux d’Apple comprend un émetteur et un récepteur. La partie qui émet fournit une ou plusieurs longueurs d’onde différentes de lumière invisible, et la partie qui réceptionne détecte le changement de la lumière invisible réfléchie par le globe oculaire et juge le mouvement du globe oculaire en fonction de ce changement.