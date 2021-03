Non, il n’y a pas de faute dans le titre de cet article. Cozy Grove est en effet un sim-life qui propose aux joueurs d’aider des esprits fantômes à retrouver la paix ! Avec cette sortie du jour sur Apple Arcade, c’est aussi un peu de l’esprit « d’Animal Crossing » qui débarque dans nos iPhone. L’île hantée de Cozy Grove est le prétexte à tout un tas d’activités tranquilles, comme la cueillette de fruits, la pêche, la décoration de son petit village, et bien sûr, la rencontre avec des fantômes locaux (il est même possible de collectionner les animaux fantômes). Chaque esprit a sa propre histoire que l’on découvrira au fil de l’aventure, ce qui apporte un peu d’éléments narratifs à un genre qui en manque le plus souvent.

La direction artistique du titre est un autre de ses points forts, avec de jolis graphismes dessinés à la main (avant d’être numérisés) et des animations tout aussi charmantes. Quant à la durée de vie, cette dernière s’annonce conséquente.