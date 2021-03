Twitter a annoncé un nouveau test sur son application iOS qui consiste à regarder une vidéo YouTube directement depuis un tweet. Cela évite de basculer sur le site de YouTube. Cela peut être pratique pour ceux qui ne veulent pas quitter le réseau social.

Voici comme la fonction pour regarder une vidéo YouTube depuis Twitter directement fonctionne :

Starting today on iOS, we’re testing a way to watch YouTube videos directly in your Home timeline, without leaving the conversation on Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs

Pour l’instant, le test est proposé aux États-Unis, au Japon, au Canada et en Arabie saoudite. Twitter va proposer cette fonctionnalité à certains utilisateurs pendant une durée de quatre semaines. La plateforme observera les retours de ses utilisateurs et déploiera ensuite le système à tout le monde (si les résultats sont concluants).

For now, we’re testing this on iOS in the US, Japan, Canada, and Saudi Arabia for a more global perspective.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 18, 2021