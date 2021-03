L’initiative Up Next fait ses débuts sur Apple Music en France. Elle vise à identifier, mettre en valeur et promouvoir les nouveaux talents. Le premier est l’artiste belge Noé Preszow.

Arrivée d’Up Next sur Apple Music en France

Apple Music explique dans un communiqué que son initiative Up Next met en avant les meilleurs artistes émergents de la scène internationale. Le programme se déploie maintenant en France et dans plusieurs autres pays, où les équipes éditoriales pourront aussi désigner les artistes en développement qu’elles souhaitent soutenir sur Apple Music localement.

Up Next en France (et ailleurs) inclut différents éléments. Cela comprend une mise en avant sur la page d’accueil d’Apple Music, la programmation dans la playlist Up Next et dans d’autres playlists (en fonction du genre musical de l’artiste), et une interview dans une des émissions francophones d’Apple Music (Hits Français ou Le Code). Le soutien éditorial se prolongera ensuite sur la durée, en fonction de l’actualité de l’artiste.

Concernant Noé Preszow, il sortira À nous, son premier album, dans quelques semaines. Apple Music lui consacre une visibilité renforcée dès aujourd’hui en France. Puis, la semaine de la sortie de son album il sera en couverture de la playlist Hits Français et une interview vidéo avec T-Miss sera disponible le 6 avril.