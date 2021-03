Jeu de manipulation absolument génial du tout aussi génial développeur Oskar Stålberg, Townscaper sera bientôt disponible en version finale sur PC… et sur iOS ! Townscaper permet de bâtir du bout de la souris (et demain du bout des doigts) un village ou une cité de type médiéval. Le gameplay est d’une intuitivité folle : on dessine des blocs de maison aussi simplement qu’on tracerait un trait, et il en va de même pour les constructions en hauteur, les allées, les porches ou les ponts, etc.



Le logiciel gère les « raccords » entre les bâtiments de façon automatique, et avec un rendu et un sens de l’harmonie générale absolument bluffant. C’est vraiment beau, d’une originalité totale, et cela ressemble surtout au passe-temps ultime. Quant à la version mobile, elle tombe sous le sens (et sous les doigts) à vrai dire… Cet éditeur de ville au charme fou sera disponible dès cet été sur iPhone et iPad.