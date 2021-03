Immersed, un logiciel de réunion et de télétravail en VR (disponible sur Oculus Quest et Rift), dispose d’une nouvelle fonctionnalité proprement révolutionnaire : la dernière mise à jour permet en effet d’utiliser son iPhone en VR, ce dernier étant visible (en VR) dans son espace de travail virtualisé ! La synchronisation entre l’iPhone et le casque s’effectue par le biais de l’application Immersed, cette fois sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad).

On note toutefois que le mobile n’est pas localisé dans l’espace VR, ce qui signifie que la manipulation peut donc s’avérer un peu compliquée même si on voit ce qui se passe sur l’écran du smartphone (il vaudra donc mieux travailler avec l’iPhone placé sur un dock). L’éditeur prévoit de gérer la localisation précise de l’iPhone en se servant des outils ARKit et ARCore. Pour le moment, seuls les iPhone sont visibles dans l’espace VR, mais une version Android est prévue pour plus tard.