L’excellent Final Fantasy VII: Ever Crisis (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) vient de recevoir sa première mise à jour majeure. Cette dernière apporte un tout nouveau chapitre d’histoire original, « Le premier Soldat », mettant en vedette le jeune Sephiroth (avec des cheveux courts !), ce dernier étant même jouable. En plus de ce nouveau chapitre, cette mise à jour ajoute un nouvel évènement événement qui propose un tirage d’armes garanti 5 étoiles pour les armes qui ne peuvent être utilisées que par Sephiroth (forcément). Cet événement démarre aujourd’hui et se terminera le 12 octobre prochain.

Outre cette belle mise à jour, Square Enix a également annoncé que le jeu était en cours de développement pour PC, via la plateforme Steam. Pour rappel, outre la trame principale du légendaire FF VII, Final Fantasy VII: Ever Crisis propose plusieurs histoires de personnages distincts , soit un scénario avec Sephirot plus jeune (désormais disponible donc), FF VII: The Story of Cloud Strike, et Crisis Core – Final Fantasy VII : The story of Zack Fair.