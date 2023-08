Final Fantasy VII Ever Crisis sort le 7 septembre prochain sur iOS et Android, et Square Enix tient à ce que ça se sache. Cette version mobile proposée en free to play ressemble à une sorte d’hybride entre le FF VII originel, la version remaster de la PS4, The First Soldier et Crisis Core, le tout entrecoupé de séquences totalement inédites. Ce qui est sûr en revanche, c’est que le jeu est absolument bluffant au plan technique , très au dessus des standards que l’on est habitué à subir sur mobile. Le trailer de lancement confirme que l’on en prendra vraiment plein la vue, avec même de belles cinématiques.



Dans ce nouvel opus, le joueur dirige l’équipe légendaire menée par Cloud, mais l’on retrouvera aussi Matt, Glenn et Lucia de The First Soldier, comme si Square Enix peinait à se séparer totalement des personnages issus de ses jeux annulés ou retirés. Le Sephirot rajeuni fera aussi certainement beaucoup parler. Pour rappel, le jeu est développé par talentueux studio mobile Applibot (NieR Re[in]carnation). Final Fantasy 7 Ever Crisis sera disponible sur iOS et Android le 7 septembre prochain.