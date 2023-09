Bonne nouvelle pour les amateurs de grands classiques modernisés : Final Fantasy VII: Ever Crisis (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) peut être téléchargé dès maintenant sur votre iPhone ou votre iPad… mais il n’est pas encore possible de lancer le jeu ! On parlera donc plutôt de pré-chargement du jeu ici, Final Fantasy VII: Ever Crisis étant réellement jouable à partir de demain 7 septembre. Le jeu occupe 1,2 Go d’espace de stockage, ce qui ne semble pas si énorme au vu de ce qui a été présenté et du niveau global de réalisation.

Outre la trame principale du légendaire FF VII, Final Fantasy VII: Ever Crisis propose plusieurs histoires de personnages distincts , soit un scénario avec Sephirot plus jeune, FF VII: The Story of Cloud Strike, et Crisis Core – Final Fantasy VII : The story of Zack Fair. On a donc affaire ici à un lore (très) étendu autour de la trame principale du titre de 1997. Les combats en time battle (un timer pour les coups) ont de faux airs de ressemblance avec les affrontements du remaster de FF VII sur PS4, mais le gameplay est ici beaucoup plus simplifié. Pour le reste, les graphismes sont superbes tout comme les cinématiques, et la BO fantastique est de retour. Freemium oblige, il y a plein de packs d’arme à acheter, mais cela restera totalement optionnel.

Les achats intégrés du jeu sont les suivants :

Premium Hunts 14,99 €

