Final Fantasy VII: Ever Crisis s’annonce comme la belle petite claque de l’année sur mobile. Annoncé sur iOS pour le premier trimestre 2024, le JRPG de Square Enix s’annonce vraiment comme un titre fort. Cette version mobile reprend nombre d’assets du Final Fantasy VII Remaster de la PS4, si bien que l’on se retrouve avec des cinématiques ou des combats réellement spectaculaires (et qui ne feraient pas tâche sur consoles). Le compte X du jeu nous dévoile une séquence de gameplay complète, et l’on retrouve un système de « timer » permettant de lancer des coups de plus en plus puissants en fonction du temps d’attente de la « reformation » du coup. Très prisé sur les RPG mobiles, ce système de combat est bien sûr beaucoup moins compliqué à utiliser que celui du remaster console, mais il n’interdit pas certaines subtilités.

Introducing the Game: Battle

Get hands-on with a smartphone-optimized Active Time Battle system inspired by the original FFVII.

With support features like Auto mode and Accelerated Mode, anyone can easily enjoy battles. #FF7EC #FF7EverCrisis #FF7 pic.twitter.com/01PVq85cV9 — FINAL FANTASY VII EVER CRISIS_EN|FF7EC (@FFVII_EC_EN) August 15, 2023

Ici, les coups déclenchés correspondent à tel ou tel personnage, et il n’est donc pas nécessaire de sélectionner Cloud ou Tifa pour les lancer dans la castagne : sélectionner leurs coups spéciaux suffit. A noter qu’il sera possible aussi de passer en mode auto-battle, qui pour le coup est plutôt un gros travers des RPG mobiles (heureusement cela reste optionnel).