L'iMac Pro disparaît définitivement du site d'Apple

C’est fait : l’iMac Pro a disparu du site d’Apple. L’ordinateur tout-en-un a été abandonné il y a deux semaines et Apple a fini d’écouler son stock. Tout est parti, d’où la disparition complète aujourd’hui.

Le site d’Apple n’affiche plus l’iMac Pro

La page de l’iMac Pro renvoie désormais vers la page générale pour tous les modèles de Mac. C’est le même discours pour la page d’achat sur l’Apple Store en ligne qui fait elle aussi une redirection. Il n’est par conséquent plus possible de s’informer ou d’acheter un modèle. La seule solution est de passer par des revendeurs. Encore faut-il qu’ils aient du stock.

Quel est le Mac alternatif ? Il s’agit de l’iMac de 27 pouces. Le modèle avec le processeur Intel Core i9 à 10 cœurs se veut plus puissant et moins cher que l’iMac Pro et son processeur Intel Xeon W de 10 cœurs. Sinon, il est possible de partir sur un Mac Pro pour là encore de la puissance.

Il est bon de noter qu’Apple prépare un nouvel iMac qui aura non pas un processeur Intel mais une puce Apple Silicon. Cet ordinateur doit aussi changer de design pour se rapprocher du Pro Display XDR. Reste à savoir s’il sera plus puissant que les Mac actuels. La disponibilité se fera dans le courant de l’année 2021, mais il n’y a pas encore de créneau de sortie précis.