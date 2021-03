On vous en parle depuis des semaines, et il est enfin là, avec même quelques heures d’avance sur le calendrier : Project Cars Go (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) vrombit dans nos iPhone. Mais que reste t-il de la licence prestigieuse Project Cars après un passage par les studios de Gamevil ? Malheureusement, plus grand chose : la simu automobile a laissé la place à de courses de dragster sur quelques circuits mythiques (Brands Hatch, Autodromo Nazionale Monza, WeatherTech Raceway Laguna Seca, etc.) ou dans les artères de certaines villes (Las Vegas, Singapour, etc.).



La collectionnite aigue de véhicules est ici plus importante que les sensations de conduite, et ne parlons même pas des options de customisation à gogo, dont certaines heureusement peuvent influer sur la tenue de route et les performances. Même les épreuves proposées fleurent bon le free-to-play : Wolrd Tour, épreuves quotidiennes (challenges), épreuves de fabricant, n’en jetez plus !