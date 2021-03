YouTube enquête sur les bugs avec son application Apple TV

Des bugs existent au niveau de l’application YouTube sur l’Apple TV depuis quelques jours maintenant. Des utilisateurs sont dans l’incapacité de regarder normalement une vidéo. Un message « Une erreur s’est produite » apparaît à l’écran.

Des messages d’erreur et des bugs sur l’application YouTube depuis l’Apple TV

Il y a au moins une bonne nouvelle : YouTube est au courant des erreurs avec son application pour l’Apple TV. Le service indique aux utilisateurs qu’il cherche à savoir ce qui coince :

Bonjour, on a reçu des cas similaires au vôtre. On le remonte auprès de nos équipes et on revient vers vous dès que possible. On vous tient au courant ! — TeamYouTube (@TeamYouTube) March 22, 2021

C’est le même message en anglais. Il y a deux variantes pour le coup :

Thanks for reaching out – we've seen similar reports where the YouTube app is not working on the Apple TV, and we're looking into it. — TeamYouTube (@TeamYouTube) March 20, 2021

Thanks for sending our way – we've seen similar reports about this and we are currently working on a fix. We'll keep you posted once we have an update. — TeamYouTube (@TeamYouTube) March 22, 2021

Comme nous pouvons le voir, YouTube ne dit pas encore quand une mise à jour de son application Apple TV sera disponible pour corriger les bugs. Prochains jours ? Prochaines semaines ? Les utilisateurs espèrent en tout cas que ce sera le plus rapidement possible.