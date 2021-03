L’eVscope eQuinox est le successeur du très populaire eVscope. L’objectif de ce télescope orienté grand public reste d’apporter l’observation astronomique au plus grand nombre : visée automatique vers les objets du ciel profond (Autonomous Field Detection), fort grossissement digital (x400) et un traitement d’images intégré qui donne des couleurs éclatantes aux Galaxies, nébuleuses et autres merveilles de l’univers.

Des dizaines de millions d’étoiles sont référencées dans la base de donnée, et 5000 objets « importants » sont stockés dans l’app dédiée compatible iOS et Android. Mieux encore, ce que « voit » l’eVscope pourra directement être affiché sur votre Apple TV ! A noter que l’app permet aussi de sélectionner des objets pour le positionnement automatique, sans compter quelques infos supplémentaires « didactiques » sur l’objet en question.

Concernant les specs, l’eVscope eQuinox est bien doté : grossissement optique x50 et digital x400, filtre anti pollution lumineuse intégré, possibilité d’enregistrer jusqu’à 35h d’observation directement sur le télescope (64 Go de stockage), pied tripod fourni, jusqu’à 10 appareils mobiles connectés au même télescope, diamètre du miroir de 4,5 pouces, monture Alt-Az motorisée, capteur Sony Exmor IMX224 avec technologie NIR, batterie pour 12 heures d’autonomie, etc. L’Evscope eQuinox sera disponible à la vente le 20 mai au prix de 2799 euros. Il est possible de précommander l’appareil sur cette page.