Casque AR/VR : Apple veut un poids inférieur à 150 grammes

Le prochain casque de réalité mixte (réalité augmentée et réalité virtuelle) d’Apple devrait peser moins de 150 grammes selon Ming-Chi Kuo. L’analyste explique que le produit pourrait par conséquent avoir un bel avantage sur la concurrence.

Un poids inférieur à 150 grammes pour le casque AR/VR d’Apple

La plupart des casques de réalité virtuelle existants ont un poids supérieur à 300 grammes et un design imposant. Apple cherche à ne pas proposer ce type de produit et veut plutôt un casque AR/VR avec un poids inférieur à 150 grammes. Il est certain que cela peut sembler très léger si on compare avec la concurrence ou même des produits Apple. Un iPhone 12, par exemple, pèse 164 grammes.

En parallèle, Kuo révèle que le casque de réalité mixte d’Apple doit adopter une lentille de Fresnel hybride. C’est un type de lentille qui a été inventé en 1822 par Augustin Fresnel pour remplacer les miroirs utilisés dans l’éclairage des phares de signalisation marine qui absorbaient jusqu’à 50% du flux lumineux. Sa conception lui permet d’obtenir une courte distance focale pour un large diamètre, sans le poids et le volume nécessaire à une lentille standard. La plupart des casques de réalité virtuelle existants utilisent déjà une lentille de Fresnel.

Chaque casque Apple utiliserait un total de six lentilles de Fresnel (une pile de trois par œil). Kuo ajoute qu’Apple utilisera des lentilles en plastique léger avec des matériaux et des revêtements personnalisés afin d’égaler la transmission de la lumière du verre.

Comme il l’a annoncé auparavant, Kuo évoque toujours une disponibilité du casque AR/VR d’Apple pour le courant de 2022.