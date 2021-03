Le Youtubeur Apple Demo, grand amateur de produits pommés, aime aussi les challenges corsés. Ce dernier a en effet acheté à vil prix un prototype d’Apple Watch Series 1 totalement HS et s’est donné pour mission de le faire fonctionner de nouveau. L’Apple Watch est pourtant dans un sale état : écran cassé, batterie vidée, sans même parler de l’absence d’interface logicielle permettant de redémarrer la montre. Ce prototype aurait été mis volontairement hors service par les ingénieurs d’Apple à la fin des tests, sans doute afin d’éviter un reboot de la mésaventure de l’iPhone 4 perdu dans un bar.

Un changement d’écran et de batterie plus tard, et après un petit passage en « brute force » pour accéder au système, l’Apple Watch Series 1 a redémarré « presque » sans soucis. L’interface de l’appareil n’est pas tout à fait identique à celle d’une Apple Watch classique étant donné que cette dernière sert avant tout à tester les composants et certaines fonctionnalités de la smartwatch.