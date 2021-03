Deux iMac Apple Silicon apparaissent dans macOS 11.3 bêta

La cinquième bêta de macOS 11.3, qui est disponible depuis hier soir, fait référence à deux iMac Apple Silicon. Ils ont comme identifiants iMac21,1 et iMac21,2 selon 9to5Mac. On devine assez facilement que chaque identifiant correspond à une taille d’écran.

Les iMac Apple Silicon se cachent dans la bêta de macOS 11.3

Les noms de code de ces iMac Apple Silicon sont J456 et J457, et ils apparaissent bien dans la bêta 5 de macOS 11.3. On peut donc imaginer que la disponibilité des nouveaux ordinateurs tout-en-un ne devrait pas tarder. Si la sortie était prévue au second semestre, Apple aurait attendu macOS 12 pour mettre les références.

La présence des Mac Apple Silicon dans la bêta 5 de macOS 11.3 est en tout cas intéressante. En effet, cette bêta a été bavarde sur un prochain produit, comme la bêta 5 d’iOS 14.5. Celle-ci a révélé l’existence de la puce A14X qui équipera les prochains iPad Pro. Eux aussi ne devraient pas tarder à être commercialisés par Apple.

Si l’on en croit les rumeurs, les nouveaux iMac auront un nouveau design. Les ordinateurs se rapprocheraient du Pro Display XDR d’Apple avec des bordures assez fines. Il se murmure également qu’Apple va proposer plusieurs coloris, dont ceux qui existent avec l’iPad Air.

Reste à savoir maintenant quelle puce sera intégrée. Apple va-t-il inclure la M1, soit la même qui existe dans les derniers Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro ? Ou bien aura-t-on le droit à un modèle plus puissant, comme M1X ou M2 ? Il n’y a pas d’information à ce sujet dans l’immédiat.