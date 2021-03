Intel vient d’investir 20 milliards de dollars dans la construction de deux usines de fabrications de puces situées à Ocotillo dans l’Arizona. Cet énorme coup de boost signe peut-être le retour du fondeur dans la bataille des gravures fines. Jusqu’ici, la firme de Santa Clara peine en effet à descendre à 10nm, sans même parler des 5nm des processeurs Ax ou des derniers Snapdragon.

L’Intel Foundry Services (les deux usines d’Arizona) produira bien sûr des SoC x86, mais aussi, et c’est beaucoup plus étonnant, des puces ARM… soit l’architecture de base des Snapdragon et des Ax ! Intel souhaite en effet proposer ses futures capacités de productions à des sociétés tierces et pas seulement pour le compte de ses seuls processeurs iCore, à l’instar de ce que propose déjà le géant TSMC. Plus fou encore, l’un des objectifs d’Intel serait de susciter l’intérêt d’Apple, ou en langage moins codé, de fabriquer à terme des puces Ax ou Mx !

Voilà qui ne manquerait pas d’ironie, sachant qu’Intel a démarré il y a peu une campagne marketing pseudo comparative visant à dénigrer les Mac M1 et à valoriser les PC sous puces x86. Mais comme on dit, « les affaires sont les affaires »…