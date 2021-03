Crash Bandicoot : On the Run! (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) taille sa route sur nos iPhone. Le jeu de plateforme-action de Naughty Dog, un temps emblème de la PlayStation, a droit ici à une déclinaison mobile qui prend la forme d’un simple runner. Et malheureusement, on constate que le studio King ne s’est pas trop foulé. Si le runner semble être la formule de gameplay la plus « logique » pour un titre qui s’en rapprochait déjà sur consoles, force est constater que King a suivi le genre sans aucune originalité.

Les skins et les achats in-apps sont plus nombreux que les idées qui font mouche. On pouvait s’y attendre un peu, mais cela reste tout de même une petite déception. Même pour les fans absolus du marsupial, le titre reste tout juste potable et permettra à peine d’étancher leur appétit nostalgique. Mais pour les autres, il a certainement mieux à faire (et à jouer) en ce moment sur mobile.