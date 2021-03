La première version publique de Mac OS X a été commercialisée le 24 mars 2001. Quelques mois auparavant, lors de la Macworld de San Francisco, Steve Jobs dévoilait les fonctions et l’interface du nouvel OS sur la scène du Moscone Center.

Malgré la numérotation, Mac OS X ne s’inscrivait pas dans la continuité directe de Mac OS 9 : basé sur un coeur open source avec Darwin (Unix FreeBSD, microkernel Mach), doté d’un nouvel afficheur d’interface Quartz, du moteur graphique OpenGL, les évolutions sont profondes, tant au niveau du système que de l’interface. Dans les grandes lignes, la plupart de ces nouveautés s’appuient sur les briques d’un autre système d’exploitation, NeXTstep, celui-là même qui équipait les fameux ordinateurs NeXT en forme de cube.

Au début était le NeXT Computer

Pour l’utilisateur lambda, les changements sont surtout visibles au niveau de l’interface (baptisée Aqua) et de certains logiciels intégrés : tout est révolutionnaire à l’époque pour le Macuser, à commencer par la barre d’icones en bas de l’écran, l’afficheur rapide Exposé et un style beaucoup plus « visuel », à base d’icones colorées et d’effets de transparence. Les nouveautés majeures s’empileront au fil des versions : le Dashboard avec Mac OS X 10;4 Tiger, Safari avec Mac OS 10.2 Jaguar, le moteur de meta-données Spotlight (10.4), mais aussi FaceTime, PhotoBooth, Mail, iMovie, QuickTime X, Spaces (bureaux virtuels) ou bien encore le fabuleux Time Machine (système de sauvegarde).

A son lancement, Mac OS X (Puma) est encore lent par rapport à Mac OS 9, mais la version Jaguar va changer la donne dès le mois d’août 2002. OS X Leopard va de nouveau rebattre les cartes en 2007, avec des nouveautés fortes comme Expose, Spaces, et des performances globales largement revues à la hausse. Cette mouture de l’OS est tellement mature qu’Apple fera une pause en 2009 avec Snow Leopard, une itération beaucoup plus modeste qui vise surtout la stabilité du système. OS X Moutain Lion en 2012 , le noyau de Mac OS X se modernise et passe au 64 bits. Entre temps, l’interface est passée au flat et à des couleurs un peu moins pétantes. Et Steve Jobs n’est malheureusement plus là pour donner son avis.

Avec macOS Sierra en 2016, Apple change une nouvelle fois le nom de l’OS du Mac, mais à l’intérieur cette fois, les briques de base restent globalement les mêmes. Reste la dernière transition, peut-être la plus importante de toute : macOS Big Sur marque le début de la transition des ordinateurs Apple des processeurs Intel x86-64 vers des processeurs Apple Silicon sous architecture ARM. Une nouvelle ère commence.