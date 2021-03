Apple a opéré à plusieurs modifications au niveau des règles dans les usines de production afin de limiter les fuites de produits. Cela implique par exemple une interdiction de collecter les données biométriques des employés Apple sur place. En revanche, cette règle ne s’applique pas aux employés de l’usine, rapporte The Information.

De nouvelles règles pour éviter les fuites de produits Apple

Autrement dit, Foxconn, Pegatron et d’autres peuvent continuer à collecter des données biométriques sur les personnes qui sont dans les usines et participent à la production. Mais les sous-traitants ne peuvent pas le faire avec des employés Apple qui visitent les lieux pour diverses raisons. Comme on peut s’en douter, cela dérange certaines personnes qui y voient un double standard. Un employé Apple en visite pourrait très bien être l’auteur de fuites.

En outre, les nouvelles règles d’Apple pour éviter les fuites obligent les sous-traitants à faire des vérifications des antécédents criminels de tous les travailleurs de la chaîne de montage qui travaillent sur des produits Apple non commercialisés, plutôt que de certains employés seulement. Les personnes avec un casier judiciaire doivent se voir refuser l’accès aux zones où des produits Apple non commercialisés sont développés ou assemblés.

Apple opère également à une mise à niveau de la partie logicielle des ordinateurs dans les usines de production. Le nouveau système doit déterminer le temps que les pièces doivent rester à un poste de production avant de passer à un autre. Si un composant sensible en transit prend un temps anormalement long pour arriver à destination, des alarmes de sécurité doivent être déclenchées.

Apple impose par ailleurs aux gardes aux points de contrôle de tenir un registre détaillé des mouvements des travailleurs transportant des pièces sensibles d’une zone à l’autre. Pour ce qui est des visiteurs, ils doivent désormais présenter une pièce d’identité délivrée par le gouvernement. Enfin, les caméras de sécurité des usines sont tenues de filmer les quatre côtés des véhicules de transport lorsqu’ils sont garés dans les installations et les enregistrements vidéo qui montrent la destruction des prototypes et des pièces défectueuses doivent désormais être conservés pendant au moins 180 jours.