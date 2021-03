Il n’est plus possible d’ouvrir des liens pour obtenir des raccourcis à cause d’une manipulation d’Apple. Plusieurs utilisateurs ont remarqué que les liens iCloud ne sont plus valides, sans que l’on sache réellement pourquoi.

« Raccourci introuvable », indique un message quand on essaie d’ouvrir un lien qui renvoie vers l’application Raccourcis d’Apple. « Il se peut que le lien du raccourci ne soit pas valide ou qu’il ait été supprimé », peut-on lire ensuite.

Cela agace certaines personnes, tout particulièrement Federico Viticci de MacStories. Il a créé des centaines de raccourcis pour lesquels il a proposé des liens sur son site afin que tout le monde puisse en profiter. « J’espère sérieusement qu’Apple a rapidement prévu un correctif pour ça », dit-il dans un tweet. Ce sentiment est également partagé sur le Reddit consacré aux raccourcis.

Okay, WTF.

The entire @macstoriesnet Shortcuts Archive has broken links right now. None of the links to my hundreds of shortcuts are working anymore.

I *seriously* hope Apple has a quick fix for this. https://t.co/MGwB1bRhHD https://t.co/5BMhhbdoqC pic.twitter.com/fbbxuHzW2V

