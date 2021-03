Les liens vers les raccourcis (Shortcuts) ne sont plus fonctionnels depuis hier, et comme beaucoup l’avaient supposé, la faute en revient bien entièrement à un bug du côté d’Apple. La firme californienne vient en effet de reconnaitre son erreur et promet un retour rapide à la normale : « Nous sommes au fait d’un problème où les raccourcis précédemment partagés ne sont plus disponibles. Les raccourcis nouvellement partagés, eux, le sont et nous faisons en sorte de restaurer le plus rapidement possible les précédents. »

