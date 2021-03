La plupart des plaintes visant l’App Store, qu’elles viennent des utilisateurs d’apps, des développeurs, ou des autorités de régulation, s’appuient généralement sur les aspects monopolistiques de la boutique d’Apple. Les règles/contraintes qui pèsent sur les développeurs, le système de paiement (« taxe Apple), ainsi que la politique éditoriale sont généralement considérés comme absolument incontournables.

En Australie aussi, l’App Store est dans le viseur du régulateur à la consommation. Et Apple a décidé de se justifier avec un argument surprenant : l’App Store ne serait pas le seul canal pour diffuser des applications. Le californien affirme ainsi qu’il existe de « multiples moyens » pour toucher l’utilisateur final, à l’instar du web, et rapelle à ce sujet qu’il n’exerce aucun contrôle et aucune restriction sur les contenus affichés via Safari (encore heureux serait-on tenté de dire…).

Les web-apps seraient même particulièrement concurrentielles avec les apps iOS natives selon Apple. L4argument a bien sûr d’énormes limites : les web-apps reposent essentiellement sur un bon service de cloud derrière, service dont ne disposent pas nombre de studios. Quant aux web-apps, elles sont moins complexes et moins performantes que leurs homologues en natif, un constat qui est encore plus vrai concernant les jeux.