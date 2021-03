Apple devrait commercialiser les AirPods 3 au cours du troisième trimestre de 2021. C’est ce qu’annonce Digitimes aujourd’hui. Le site taïwanais est raccord avec l’analyste Ming-Chi Kuo qui a déjà évoqué ce créneau.

Lancement des AirPods 3 au troisième trimestre de 2021

Outre la sortie au troisième trimestre de 2021, Digitimes indique que la production de certains composants a commencé pour les AirPods 3. Ce serait notamment le cas du côté du fournisseur ASE Technology. Il aurait débuté la production des capteurs optiques pour les prochains écouteurs sans fil d’Apple.

Pour rappel, les AirPods 3 devraient beaucoup s’inspirer des AirPods Pro, du moins visuellement parlant. Les écouteurs doivent notamment avoir une tige plus courte. Il ne faut par contre pas s’attendre à la réduction active du bruit ou aux embouts en silicone. Pour ce qui est du boîtier de charge, il sera plus large si l’on se base sur les rumeurs et autres fuites.

Il n’y a pas d’information sur le prix pour l’instant. Apple vend les AirPods 2 au prix de 179 euros pour le modèle de base et 229 euros pour le modèle avec le boîtier de charge sans fil. À voir si les AirPods 3 vont rester autour de 200 euros ou si Apple va revoir les prix à la hausse.