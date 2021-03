Consumer Reports a publié sa liste des meilleurs smartphones de 2021 et l’iPhone 12 Pro Max est présent. L’association de consommateurs, le « UFC-Que choisir américain », note également qu’il s’agit du meilleur iPhone de manière générale.

L’un des meilleurs smartphones de 2021 est l’iPhone 12 Pro Max pour Consumer Reports

L’iPhone 12 Pro Max est le modèle le plus cher et l’association le souligne. Il est d’ailleurs intéressant de voir que Consumer Reports mette en avant ce modèle auprès du grand public. Après tout, cet iPhone débute à 1 259 euros.

Consumer Reports vante la puce A14 qui est puissante, l’écran OLED, l’autonomie, les capteurs photo et le support de la 5G. « Ce dernier point élimine une lacune autrefois prépondérante pour Apple, ce qui permet à l’iPhone 12 Pro Max de rivaliser avec les téléphones Android haut de gamme et certains téléphones Android à prix modéré supportant la 5G. Et cela incite les utilisateurs d’iPhone, après quelques années d’améliorations largement progressives, à mettre à niveau leur téléphone », peut-on lire.

Un point négatif est mis en avant : l’iPhone 12 Pro Max est très grand avec son écran de 6,7 pouces. L’usage à une main est donc compliquée, pour ne pas dire impossible selon les cas. Mais il faut s’y attendre avant d’acheter un tel modèle.

Parmi les autres smartphones de la liste, on le retrouve le Galaxy Note 20 Ultra (meilleur smartphone Android), OnePlus Nord N10 (meilleur smartphone abordable) et OnePlus Nord N100 (meilleur smartphone pour l’autonomie).