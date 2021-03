Apple TV+ signe avec Tracy Oliver pour des films et séries

Apple TV+ et Tracy Oliver ont signé un accord sur plusieurs années pour des films et séries. Selon Deadline, plusieurs services voulaient la scénariste et productrice américaine. Apple a fait un chèque à huit chiffres pour cet accord.

Accord sur plusieurs années entre Apple TV+ et Tracy Oliver

Tracy Oliver va développer et produire des programmes, dont des films et séries, pour Apple TV+ exclusivement. Cela se fera par le biais de sa société de production Tracy Yvonne Productions. Les abonnés au service de streaming peuvent s’attendre à des histoires diverses, avec un message derrière.

Tracy Oliver a co-écrit les films Barbershop: The Next Cut, Girls Trip et Little. Le deuxième a été le premier film écrit par une Afro-Américaine à dépasser les 100 millions de dollars de recettes. Outre les films, la principale intéressée a travaillé sur des séries, dont First Wives Club. Elle prépare également Harlem, une série qui verra le jour chez Amazon.

Plusieurs personnes ont signé avec Apple TV+ au fil du temps. Il y a notamment eu Oprah Winfrey, Malala Yousafzai, Idris Elba, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Alfonso Cuarón, Julia Louis-Dreyfus, Jon Stewart, Kerry Ehrin, Jason Katims, Lee Eisenberg, Monica Beletsky, Sharon Horgan, Alena Smith, Simon Kinberg, Cary Fukunaga et bien d’autres. Voilà que Tracy Oliver s’ajoute à la liste.