Apple TV+ a droit ce vendredi à un épisode inédit de The Oprah Conversation avec la poétesse afro-américaine Amanda Gorman. Devenue populaire par sa précocité (elle n’a que 23 ans), et aussi bien sûr grâce à la qualité de ses textes, Amanda Gorman s’est fait connaitre aux yeux du monde entier lors de la journée d’investiture du président Joe Biden. Sur l’estrade, face aux chefs d’état invités et à la famille présidentielle, la jeune poétesse a lu un long poème intitulé The Hill We Climb (trad : La colline que nous franchissons).

A noter qu’en Europe, ce poème s’est retrouvé au coeur d’une polémique « woke » absolument consternante. Sous la pression de son éditeur, la traductrice néerlandaise du poème s’est désistée en invoquant une forme d’incompatibilité entre ses origines « blanches » et celles de la poétesse afro-américaine. Comme si la couleur de peau pouvait avoir une quelconque influence sur la qualité d’une traduction…