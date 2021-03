Le leaker et YouTubeur Max Weinbach (EverythingApplePro) voit souvent juste lorsqu’il s’agit de produits Apple à venir. Dans sa dernière vidéo, Max Weinbach nous dévoile le rendu vraiment très « classe » d’un iPhone 13 Pro Noir Mat. L’effet visuel est réellement très réussi. Un coloris « bronze » serait aussi dans les cartons, mais il ne serait pas proposé au lancement des nouveaux modèles. Outre ce nouveau coloris sur la gamme Pro, le leaker nous annonce que les prochains iPhone 13 Pro disposeront d’un nouveau mode portrait s’appuyant beaucoup plus sur les capacités du LiDAR, ce qui permettrait d’obtenir une mise au point sur le sujet absolument parfaite (et donc aussi d’améliorer l’effet de flou au second plan ?).

Une couche en acier inoxydable pourrait aussi recouvrir l’intégralité du boitier (et non seulement les bordures), afin de limiter les traces de doigt. Rappelons enfin que selon les toutes dernières rumeurs/fuites, l’iPhone 13 Pro intègrerait une encoche TrueDepth beaucoup plus compacte que celle des iPhone 12 Pro. Tout cela s’annonce plutôt pas mal.