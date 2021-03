Apple propose aujourd’hui la mise à jour iOS 14.4.2 (build 18D70) sur iPhone et iPadOS 14.4.2 sur iPad. Cette sortie peut surprendre, sachant que l’on attend iOS 14.5 de pied ferme. Mais il faudra encore attendre pour cette version.

Apple propose iOS 14.4.2 pour tous

Pour télécharger iOS 14.4.2, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez initier le téléchargement puis l’installation. Sinon, vous pouvez télécharger depuis notre page dédiée. Celle-ci recense les différents firmwares d’Apple. Dans ce cas, l’installation se fait depuis un ordinateur via le Finder (sur macOS) ou iTunes (sur Windows).

Voici les nouveautés avec iOS 14.4.2 selon Apple :

Cette mise à jour apporte d’importantes mises à jour de la sécurité. Elle est recommandée à tous les utilisateurs.

Apple précise séparément que la mise à jour corrige une faille dans WebKit (le moteur de rendu de Safari). Le fabricant indique :

Le traitement d’un contenu web malicieusement conçu peut conduire à un cross site scripting universel. Apple a connaissance d’un rapport indiquant que cette faille a pu être activement exploitée.

iOS 12.5.2 et watchOS 7.3.3 sont également disponibles

À noter qu’Apple propose également iOS 12.5.2 pour les appareils qui sont pas éligibles aux dernières mises à jour. Cela inclut l’iPhone 5s, l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus, l’iPod touch 6G, l’iPad Air, l’iPad mini 2 et l’iPad mini 3. On retrouve les mêmes correctifs de sécurité qu’iOS 14.4.2. La précédente mise à jour, iOS 12.5.1, a vu le jour le 11 janvier dernier.

Du côté de l’Apple Watch, Apple propose watchOS 7.3.3. Là encore, les mêmes correctifs de sécurité sont présents.