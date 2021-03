L’Apple Watch peut évaluer avec précision la fragilité d’une personne

Évaluer la fragilité d’une personne est l’une des fonctionnalités disponibles avec l’Apple Watch. Une étude de l’université de Stanford (financée en partie par Apple) a révélé cette possibilité, au point que le résultat obtenu est très précis.

La fragilité d’une personne peut être évaluée avec une Apple Watch

La fragilité peut être déterminée à l’aide d’un test de marche de six minutes (6MWT). Ce test est une norme générale utilisée pour évaluer la mobilité fonctionnelle et la capacité d’exercice d’un patient. Des scores plus élevés indiquent « une fonction cardiaque, respiratoire, circulatoire et neuromusculaire plus saine », selon Apple.

110 patients, qui sont d’anciens combattants américains atteints de maladies cardiovasculaires, ont eu un iPhone 7 et une Apple Watch Series 3 pour que l’université de Stanford puisse faire son étude sur l’évaluation de la fragilité d’une personne. Les patients ont effectué régulièrement des tests de marche de six minutes à domicile. Ces tests ont ensuite été comparés à leur performance standard du 6MWT en clinique.

Il se trouve l’Apple Watch a été en mesure de déterminer avec précision la fragilité avec une sensibilité de 90% et une spécificité de 85% lorsque le test est réalisé dans un cadre clinique. Ce sont respectivement 83% et 60% dans un cadre non supervisé à domicile.

Des résultats encourageants pour l’avenir

L’étude tire la conclusion que l’iPhone et l’Apple Watch peuvent servir d’appareils qui prédisent avec précision la fragilité sur la base des performances du 6MWT. Les chercheurs indiquent :