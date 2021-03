La campagne Shot on iPhone (12 Pro of course) se poursuit de plus belle avec quelques clichés colorés du célèbre festival indien Holi publiés sur le compte Instagram du photographe Dhruuvin S. Ce n’est pas la première fois que l’iPhone « couvre » ce festival populaire, qui constitue forcément un excellent support permettant d’illustrer le rendu colorimétrique des iPhone. L’iPhone 7 avait lui aussi eu droit à une campagne similaire. « Je n’ai jamais imaginé Holi comme une forme d’art », a déclaré le photographe Dhruvin S. « C’est presque comme créer une toile sur un visage. Et vous n’avez pas besoin d’être peintre ou artiste pour faire cela. »

Le festival Holi, qui est également connu sous le nom de « festival de l’amour » et de « festival des couleurs », se déroule du 28 mars au 29 mars. Durant ces festivités, la population se badigeonne le visage ou l’ensemble du corps avec la poudre colorée Holi.