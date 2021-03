Le designer amateur LeaseFetcher a imaginé plusieurs design possible de l’Apple Car… en hybridant plusieurs modèles de différents constructeurs (Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Nissan) avec des appareils Apple iconiques (iPhone 12 Pro, iPod, iMac G3, Mac Pro, Souris ronde). Le résultat est rafraichissant, voire même épatant concernant le modèle Nissan GT-R « croisé » avec l’iPhone 12 Pro (mais là, on s’envolerait certainement niveau tarifs). Le concept Honda E x iMac G3 semble à priori le plus « raisonnable » (et aussi en terme de prix). Ces mashups étonnants ne ressemblent sans doute pas du tout à l’Apple car actuellement développé par Apple (si tant est qu’une Apple soit bien dans les tuyaux), mais après tout, il n’est pas interdit de rêver…



Honda E x iMac G3



Hyundai Ioniq Electric x Apple Mouse



Kia Soul EV x iMac Pro



Nissan GT-R x iPhone 12 Pro



Toyota Supra vs iPod Classic