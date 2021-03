Xiaomi a présenté aujourd’hui ce qu’Apple n’a finalement jamais proposé : un équivalent au AirPower. Le produit propose une charge sans fil pour trois appareils en même temps.

Xiaomi lance son équivalent au AirPower d’Apple

Le tapis de Xiaomi équivalent au AirPower d’Apple comprend 19 bobines de charge sans fil. Cela permet de charger les appareils où qu’ils soient placés. La charge est de 20 W au maximum par appareil, ce qui fait un total de 60 W.

L’accessoire s’appuie ici sur Qi, à savoir le standard pour la recharge sans fil. N’importe quel appareil (qu’importe la marque) peut être placé dessus. Cela fonctionne donc avec les iPhone ou AirPods par exemple. Il se pourrait que ce ne soit pas compatible avec l’Apple Watch à cause des spécificités d’Apple.

Xiaomi va commercialiser son équivalent au AirPower au prix de 599 yuans. Cela fait 77 euros après conversion. Il serait intéressant quel aurait été le prix chez Apple. On se doute que ce serait nettement plus. Le chargeur MagSafe Duo, par exemple, coûte 149 euros et il supporte deux appareils à la fois.

Dans la foulée, Xiaomi a montré une recharge sans fil à 80 W pour un seul appareil. Le constructeur assure qu’il suffit de 19 minutes pour recharger un téléphone de 0% à 100%. Bien sûr, le temps dépend de la capacité de la batterie du smartphone.