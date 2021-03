C’est une étape symbolique importante pour le service de paiement d’Apple. Depuis aujourd’hui, l’Afrique du Sud est en effet officiellement le tout premier pays africain à recevoir Apple Pay. Les banques locales Discovery, Nedbank et Asba (entre autres) peuvent proposer Apple Pay à leurs clients.

Comme d’habitude, il suffit de renseigner sa carte bancaire dans Wallet pour que la compatibilité soit effective. Apple n’a pas encore notifié l’arrivé d’Apple Pay en Afrique su Sud sur la page consacrée aux établissements compatibles, mais cela ne devrait plus trop tarder…

La disponibilité d’Apple Pay en Afrique du Sud annonce t-elle un déploiement plus large sur le continent africain ? On peut en tout cas l’espérer, même si les particularismes économiques et politiques de l’Afrique du Sud ont sans doute contribué à l’implantation du service.