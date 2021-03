Apple a mis à jour son application Developer sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Cette mise à jour intervient après l’annonce de la WWDC 2021. Celle-ci aura lieu du 7 au 11 juin. Elle sera notamment l’occasion de découvrir iOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15.

L’application Developer d’Apple est surtout consacrée aux développeurs, comme le nom peut le suggérer. Voici ce que le fabricant indique concernant la mise à jour :

Nous avons apporté des améliorations à l’aspect et à la convivialité de l’application Developer sur iPhone, iPad et Mac pour vous aider à profiter des articles, des vidéos, des actualités et des annonces, ainsi que du contenu de la WWDC passée. Vous pouvez parcourir le contenu plus facilement sur iPad grâce à une nouvelle barre latérale (iPadOS 14 ou version ultérieure), profiter du contenu vidéo en plein écran sur les grands écrans des Mac et découvrir le contenu à regarder et à lire à l’aide de la nouvelle zone de recherche.