Apple Plans se met à jour avec les consignes des aéroports pour ce qui est du Covid-19. C’est possible grâce à un accord avec Conseil international des aéroports.

Ainsi, les utilisateurs avec Apple Plans peuvent s’informer sur les consignes des aéroports pour ce qui est du Covid-19. L’application affiche les règles de base et propose un lien qui renvoie vers le site de l’aéroport. Le lien affiche la page spécifique pour le coronavirus.

Cette fonctionnalité n’est pas réservée qu’aux États-Unis, loin de là : c’est disponible pour 300 aéroports. Mais il est vrai qu’elle semble assez limitée en France. Les informations sont disponibles pour l’aéroport Paris-Charles de Gaulle par exemple. Mais il n’y a rien pour Orly ou les aéroports de Marseille, Nice. Lille ou encore Strasbourg.

Voici ce que déclare Luis Felipe de Oliveira, le directeur général du Conseil international des aéroports :

La reprise du transport aérien reposera sur la confiance des passagers dans l’attention que porte le secteur à leur santé et à leur bien-être. L’affichage de ces informations dans Apple Plans contribuera à rendre ces données cruciales beaucoup plus largement accessibles aux passagers. Cela aidera les passagers à planifier leurs voyages et à être rassurés sur le fait que leur santé et leur sécurité restent une priorité pour l’industrie, alors que nous travaillons tous à un retour durable aux opérations et à la connectivité mondiale. La collaboration reste la clé d’une reprise coordonnée au niveau mondial et nous sommes reconnaissants à nos membres pour le partenariat que nous avons établi afin de fournir cet outil important qui contribuera à rétablir la confiance des passagers dans le transport aérien.